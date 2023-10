“Sono successe molte cose gravi” | Sophie Codegoni lascia Alessandro Basciano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)non stanno più insieme: lo annuncia la modella stessa in una storia Instagram, dopo che per alcune settimane erano circolate insistenti voci di una crisi tra i due. “Con profonda tristezza nel mio cuorequi per dirvi che la relazione tra me eè finita., di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”, ha esorditonel suo messaggio di spiegazioni ai fan. Instagram @Vi raccomandiamo... ...

cose molto gravi' Sophie Codegoni ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano in una storia pubblicata su Instagram: 'Con profonda tristezza nel mio cuorequi per ...molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione . Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre ...

E’ finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Sono successe cose molto gravi” Il Fatto Quotidiano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: "Sono successe cose molto gravi" Today.it

Va in onda stasera su Rai 1 il terzo episodio della terza stagione di «Imma Tataranni - Sostituto Procuratore». La fiction amatissima dal pubblico con Vanessa ..."La maggior parte delle mie collaborazioni internazionali non sono state cercate o pianificate, sono successe", Zucchero raccontò a Rockol due anni fa. "Dissero che per incidere con Miles Davis gli ...