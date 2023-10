Sono 4 i combattenti di Hezbollah uccisi nei raid di Israele

Israele, dal canto suo, ha assicurato di avere le informazioni su tutti coloro chestati presi in ostaggio. Secondo alcuni media, il Qatar starebbe trattando con ipalestinesi, con ...Ore 20.45 Hezbollah, tre nostriuccisi in Libano Tre i membri di Hezbollah uccisi negli ... 'Nonrintracciabili e non rispondono all'appello - dice al Tg1 il ministro degli Esteri ...

La guerra asimmetrica nel conflitto israelo-palestinese. Il paradigma ... Difesa Online

Assedio a Gaza, Netanyahu: "Abbiamo appena iniziato a colpire Hamas". Israele pronta all'invasione - Meloni, Biden, Sunak, Macron e Scholz: "Priorità assoluta tutela vita ostaggi" - Meloni, Biden, Sunak, Macron e Scholz: "Priorità assoluta tutela vita ostaggi" RaiNews

Netanyahu a Biden: 'Dobbiamo entrare nella Striscia non possiamo trattare ora'. Annunciato l'assedio totale nella Striscia: 'Non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina'. Le sirene suonano anche a Ge ...Il colore che domina al solitamente multicolore mercato della frutta e verdura di Jabalya è ora il nero: il nero del fumo, il nero dei detriti sparsi ovunque, dei cadaveri carbonizzati. Le bombe ...