“Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese insieme” Il gossip esplode dopo le foto insieme

(Di lunedì 9 ottobre 2023), la situazione oggi con Paolo Bonolis e non solo. L’ex opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini torna a parlare sulla propria vita sentimentalel’allontanamento dal conduttore italiano. Ma la notizia di oggi tocca anche un’altra questione che porterebbe a fare emergere alcune indiscrezioni alquanto stuzzicanti sulla nota imprenditrice. Nuovo flirt in corso? Avete capito bene, la notizia è scottante.ha un nuovo amore? Questa la domanda che ci si pone alla luce delle nuove indiscrezioni che scottano. Ma procediamo con ordine. Focus inevitabile sulla situazione attuale con Paolo Bonolis, a cui l’imprenditrice si dice ancora legata da un forte affetto nonostante l’allontanamento tra i due: “La nostra famiglia è composta da cinque e non tre figli, da ...

e Antonino Spinalbese si frequentano Gli indizi che fanno una ..., ex moglie di Paolo Bonolis, sembra voler dedicarsi maggiormente a sé stessa dopo la fine del loro matrimonio. Non è stato specificato in che modo o con quali attività, ma sembra che ...

Antonino Spinalbese a cena con Sonia Bruganelli, da dove nascono ... Fanpage.it

Sonia Bruganelli ha un flirt con Antonino Spinalbese Novella 2000

Sonia Bruganelli ha cenato con alcuni autori e produttori tv e, insieme a loro, era presente un famoso ex fidanzato di Belen Rodriguez.È bastato uno scambio di commenti, peraltro innocenti, su Instagram per innescare il gossip a proposito di un presunto flirt in corso tra Antonino ...