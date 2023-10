Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese hanno un flirt? Sui social impazza la teoria

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Solo pochi mesi fa era arrivata la notizia della separazione trae Paolo Bonolis. La stessa opinionista durante la sua intervista a Verissimo aveva chiarito la situazione spiegando che non stava più con il marito ma che ovviamente il bene reciprocano è ancora molto forte: “Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”. Sempre durante l’intervistaaveva così risposto alla domanda su possibili altri amori: “Se ci innamoreremo di nuovo? Può darsi. Non posso saperlo“. E ora ...