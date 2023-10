Sonego-Jarry | Masters 1000 Shanghai | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Questa mattina, con orario stimato per le 9.30, Lorenzoaffronta Nicolasnella gara valida per il secondo turno deldi. Terzo incontro per l’italiano in questo torneo, in cui arriva dalle affermazioni contro Sekulic e Tiafoe. Per lui un’altra sfida che si preannuncia complessa, visto che gli pone davanti il numero 22 del mondo, ma con la speranza di replicare quanto di buono visto contro Tiafo. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match: leCrediti foto: FITP FacebookDopo il match sospeso e poi ...