Sondaggio Swg | salto della Lega che torna sopra il 10% | scivola FdI Risale il Pd – I dati

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Perde quasi mezzo punto Fratelli d'Italia nell'ultimodi Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,4%, portandosi al 28,7%. Si avvicina il Partito democratico, che guadagna lo 0,3% e sale al 19,8%. In calo anche il M5s (-0,2%) ora al 16,5%. Sale intanto lache guadagna mezzo punto e arriva al 10,3%. In lieve calo Forza Italia (-0,1%) al 6,4%, così come Azione che perde due decimi e scende al 3,7%. In trend negativo anche Verdi e Sinistra ora al 3,3%. Guadagna un decimo di punto Italia Viva, che si porta al 2,5%, mentre cede terreno +Europa al 2,4%. In calo Per l'Italia con Paragone all'1,7%. Lieve risalita per Unione popolare all'1,6%.