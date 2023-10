Sondaggio | 6 su 10 promuovono i decreti sui migranti | Apostolico bocciata dalla metà degli italiani

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Suila proverbiale accoglienzaè messa a dura prova dagli sbarchi incessanti: è quanto emerge da unpubblicato oggi su La Stampa, realizzato da EuromediaResearch per la tramissione Porta a Porta. Come scrive la sondaggista Alessandra Ghisleri un italiano su 4 li considera«invasori» (23,3%), «mentre esiste un 10,3% che è convinto che esista una macchinazione stabilita a tavolino dal governo per giustificare i massicci tentativi di coinvolgere l’Europa nella possibilità di organizzare una migliore distribuzione dei». A fronte di questo schieramento ostile che coinvolge complessivamente un cittadino su 3, la maggioranza, composta dal 57,1% considera i flussi migratori dall’Africa e da altri Paesi in via di sviluppo un «fatto naturale e ...