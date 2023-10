Sofia Goggia lancia la sfida | “Punto alla Coppa de Mondo di superG Per la generale…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La teoria dei piccoli passi.si augura di star bene e di centrare gli obiettivi nella stagione invernale alle porte. La campionessa bergamasca è reduce dtrasferta in Argentina dove tanto si è spesa in allenamento con le sue compagne di squadra, testandosi non poco soprattutto in. L’obiettivo di, per l’annata agonistica che sta per cominciare, è quello di accrescere le proprie prestazioni in entrambe le discipline della velocità (discesa e). E’ stato questo il concetto ribadito nel corso del tradizionale appuntamento del “FISI Opening“, evento che dà il vianuova stagione per la Federazione Italiana Sport Invernali, che si è tenuto a Milano presso Armani/Teatro. “Prima vanno portate a casa le Coppe “piccole” e per essere una ...