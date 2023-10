Smartphone OnePlus 10T 5G 8+128GB Moonstone Black in offerta su Amazon a 264 euro in meno

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’di oggi ci permette di acquistare lo10T 5G (al prezzo di 455,00€, con uno sconto del 37% sul prezzo consigliato di 719,00€ e un risparmio di 264€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata, sarà venduto e spedito dall’utente ERRESSE DISTRIBUTION SRL ed è idoneo alla spedizione gratuita. Lo10T 5G (fa delle prestazioni fulminee il suo vanto principale, grazie soprattutto all’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che garantisce non solo una maggior rapidità di calcolo ma anche un minor consumo energetico per CPU e GPU (Adreno 730). La ...

Offerta11 5G, 16GB RAM 256GB,con Fotocamera Hasselblad di... Fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP,... Snapdragon 8 Gen 2 con un massimo di 16 GB e grafica ...

Purtroppo, l’offerta è terminata. Se vuoi restare sui 300 euro, ti consigliamo di dare un’occhiata all’ottimo OnePlus Nord 2T 5G, oggi tuo a soli 330 euro! Oggi vogliamo parlarvi di uno… Leggi ...Oggi vi parleremo di uno smartphone che costa poco ma che vale moltissimo: OnePlus Nord N10 infatti, è un prodotto delizioso che dispone di specifiche tecniche incredibili, un design moderno, un displ ...