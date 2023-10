SKY | possibile esonero per Rudi Garcia | Ecco cosa filtra dal Napoli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il patron delAurelio De Laurentiis riflette sull’dell’allenatoredopo la sconfitta interna con la Fiorentina. CALCIO. La sconfitta per 1-3 contro la Fiorentina nell’ottava giornata di Serie A potrebbe costare la panchina a. Il presidente delAurelio De Laurentiis sta riflettendo se esonerare l’allenatore francese dopo soli quattro mesi. Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, nella giornata di lunedì 9 ottobre ci sarà un incontro tra le parti per discutere il futuro della panchina azzurra. De Laurentiis vuole prendere una decisione definitiva dopo aver fortemente volutocome sostituto di Luciano Spalletti. ” L’avventura di...

stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta ... come riportato da Massimo Ugolini diSport. L'avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe ...Bruniera potrà schierare la miglior formazionecontro il Perugia, che al contrario non ... Si potrà seguire in diretta tv suSport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in ...

Scrive così Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale, raccontando di un Rudi Garcia in bilico ...Il futuro di Rudi Garcia sarebbe in bilico dopo la sconfitta interna per 3-1 contro la Fiorentina. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli starebbe riflettendo sulla posizione del tecnico ...