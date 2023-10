SKY | “De Laurentiis disposto al sacrificio economico per Antonio Conte”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Secondo Sky Sport, Aurelio De, sta considerando seriamente di sostituire l’allenatore Rudi Garcia con. ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro dell’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sembra essere sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di SKY, il presidente del Napoli, Aurelio De, è seriamente preoccupato per l’andamento della squadra in campionato e sta riflettendo sul futuro di Garcia. Dopo la deludente prestazione contro la Fiorentina, Deè rimasto profondamente insoddisfatto e sta valutando le opzioni per il futuro. “Il patron del sodalizio campano è preoccupato dall’andamento della squadra in campionato e al momento fuori dalle prime posizioni che garantirebbero la conferma in Champions, traguardo imprescindibile per ...