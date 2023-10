Sinner risponde a Panatta | «So chi sei | ma io guardo alla mia storia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Jannik, che dopo il trionfo a Pechino ha battuto Baez in rimonta a Shanghai, continua a far parlare di sé ma non solo per i suoi successi sportivi. Dopo la lunga questione sollevata per le parole di Pietrangeli su di lui e il battibecco a distanza con Gassman e, arriva un confronto con Adriano. Adrianoaveva cercato di frenare l’entusiasmo del tennista sul suo momento di gloria e sull’essere diventato il numero 4 al mondo dopo Pechino: “Arriverà primo probabilmente ma ci sono troppe aspettative” In diretta su La Domenica Sportiva,in collegamento ha risposto alle parole di: «Ovviamente sono contento di essere il numero quattro al mondo come Adriano, maanche me stesso e la mia. So che tu hai vinto a Roma, a Parigi, ...