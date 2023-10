(Di lunedì 9 ottobre 2023)deve fare i conti anche con questo ma per quello che ho visto gli scivola addosso" Una risposta educata, ma sicuramente non umile che forse potrebbe f ar ricredere la Gazzetta che nei giorni ...

I successi dilo hanno messo a tacere, tramutando quelle critiche in auspicio che a novembre il suo apporto nelle Finals di Malaga possa risultare decisivo per l'Italia di Volandri. Una 'cosa' ...... 6 - 3, 6 - 4: sarà lo statunitense ad affrontare agli ottavi di finale il numero uno d'Italia Jannik. Nonostante un momento non del tutto positivo,presente anche il numero nove del ...

Sinner risponde a Panatta: «So chi sei, ma io guardo alla mia storia ... IlNapolista

Tennis, Jannik Sinner risponde con classe ai confronti con Adriano Panatta OA Sport

Storie di confronti e di campioni. Jannik Sinner è sempre più al centro della scena, nel bene e nel male. Le tante critiche ricevute per l'assenza nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bol ...Il ministro degli Esteri: Conseguenze incalcolabili e incontrollabili sul piano regionale. In Italia protetto ogni obiettivo sensibile ...