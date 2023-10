Simone di Amici 23 ancora in crisi | “Sono il più scarso”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Questo pomeriggio di lunedì 9 ottobre 2023, è andata in onda su Canale 5, una nuova puntata del daytime di23. Gli allievistati chiamati di fronte ai professori per eseguire i compiti assegnati durante la settimana. I risultatistati decisamente deludenti ma a quanto pare c’è chi la presa proprio male e teme di aver fatto una gran figuraccia.23,becca 1 dalla Celentano e pochi complimenti dal suo prof Come abbiamo visto in puntata e come vi abbiamo già riportato, Alessandra Celentano ha apprezzato l’impegno dinello svolgere il compito da lei assegnato ma questo non cambia il fatto che secondo la maestra ci siano moltissimi problemi. Il voto è stato 1. Ma nemmeno il professore del ballerino, Emanuel Lo, è apparso sufficientemente soddisfatto ...