Sifi | Chines “Per il futuro puntiamo a consolidare la presenza in Ue”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Spingere l'acceleratore sull'internazionalizzazione ela propriain Europa attraverso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, con un'attenzione particolare alla sostenibilità: sono gli obiettivi delineati da Fabrizio, presidente e Ad di, azienda del settore farmaceutico oftalmico fondata negli anni Trenta in Sicilia, in un'intervista alla Italpress. “Sono il nipote di uno dei due fondatori e dal 2016 sono diventato amministratore delegato: da allora abbiamo cercato di spingere l'acceleratore sull'internazionalizzazione dell'azienda. In effetti oggi fatturiamo più all'estero rispetto che in Italia, siamo presenti direttamente in sei Paesi ed esportiamo in più di 40. Uno degli esempi che mi piace ricordare – anche perchè apparentemente è anomalo rispetto a una strategia ...