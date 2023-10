Sicilia | Nuovi orari aliscafi | Comune Favignana chiede incontro urgente con la Regione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Palermo, 9 ott. (Adnkronos) - L'Amministrazione comunale diha chiesto uncon l'Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità per discutere degliinvernali delle linee di trasporto veloce da e per le Egadi. "Riteniamo che iattuati a partire da oggi dalla compagnia di navigazione Liberty Lines non siano adeguati", dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Trasporti. "Facendoci portavoce dei nostri concittadini intendiamo proporre alcune modifiche al fine di rendere glipiù rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle nostre comunità". Nel corso dell'sarà anche affrontata un'altra importante questione relativa ai posti riservati ai residenti. "In queste settimane - spiega ...