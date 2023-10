Si moltiplicano le iniziative tra beauty e benessere di supporto Solo ultima | Martina Colombari | muovo volto di una linea skincare per la pelle in pre e post menopausa

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sul temaci sono tabù ancora difficili da superare. Il motivo è che se ne parla troppo poco. Per stimolare il dialogo e aumentare le conoscenze, sigli inviti a parlarne, così come sono sempre più numerosi i libri di approfondimento e letradi. Lo scopo è aiutare a capire bene che cosa comporti esattamente l’evento dell’esistenza che accomuna tutte e donne, aiutando a prendere confidenza per affrontarlo nel modo migliore. Scopriamo cosa c’è di nuovo. ...