(Di lunedì 9 ottobre 2023) Gli italiani, secondo l'ultima rilevazione Euromedia Research,no i magistrati: un elettore su due non trova corretto il "no" del tribunale di Catania al decreto

Db - Line srl , distributoredi videogames e giocattoli, con sede a Biandronno ricerca un impiegato neo - diplomato in ... ai sensi deilegislativi 215/03 e 216/03. di VareseNews ...Dal 1 gennaio 2023 al 6 ottobre 2023 sul territoriosono sbarcati 135.941 migranti -

Migranti, due italiani su tre approvano i nuovi decreti La Stampa

Sì ai decreti: un italiano su due boccia le toghe pro migranti ilGiornale.it

Gli italiani, seppur riconoscendo la difficoltà del governo nell’affrontare l’immigrazione irregolare, non perdono di vista l’obiettivo a lungo termine di Giorgia Meloni. Gli ultimi decreti che ...L’aumento degli sbarchi un fatto strutturale per il 57,1%, un attacco al governo per il 23,3%. Guadagnano consensi Fratelli d’Italia, 5 Stelle, Pd e Renzi, la ...