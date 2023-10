Shirin Ebadi | L’Iran arma Hamas | ma gli iraniani non lo tollerano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Intervista al Nobel 2003 (vent’anni prima di Narges Mohammadi). “Quando ci sarà democrazia in Iran, sarà la pace per l’intera regione. La protesta non si ferma, nonostante le violenze non se ne può più degli ayatollah, e nemmeno del sostegno adche uccide i civili”

A pochi giorni dall’assegnazione del premio Nobel per la pace a Narges Mohammadi e mentre è in corso un’escalation senza precedenti recenti nel conflitto israelo-palestinese, abbiamo parlato con il ...Le parole del presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi che, mentre Hamas ringrazia Teheran per «il sostegno diretto» ricevuto, difende la «legittima difesa della nazione palestinese», propag ...