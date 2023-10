Shani | Noa e gli altri   La strage al rave nel deserto | recuperati 260 corpi | 750 i dispersi Ostaggi nascosti nei tunnel sotto Gaza Video

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono almeno 750 idi sabato. Intanto, Hamas dice che per ora non tratta sugli: neppure per i rapiti feriti, neppure per i bambini

... vicino al confine con Gaza, c'è quella relativa aArgamani, 25enne apparsa in un filmato in ... Jake Marlowe, oltre ad una giovane tedesca,Louk la cui madre ha chiesto la liberazione in un ...Centinaia di morti e "dispersi" verosimilmente presi in ostaggio comee i suoi amici. Nei video ... In un altro video, l'orrore di come gli islamisti portano viaLouk (nella foto): la caricano ...

Ostaggi israeliani, chi sono: giovani Shani e Noa al rave, la nonna di 85 anni. Storie dei rapiti da Hamas. «S ilmattino.it

Noa, Shani, le sorelline e i lavoratori thailandesi: chi sono gli ostaggi presi da Hamas in Israele la Repubblica

«Operazione via terra in 24-48 ore». Almeno 700 morti, più di 400 le vittime palestinesi Diluvio di bombe sulla Striscia Ostaggi israeliani, chi sono: da Shani a Noa, strappata dalle braccia del ...TRENTO - Arrivano da Trento, Como e Milano i primi cittadini italiani rientrati all'aeroporto di Malpensa da Israele in fuga dalla guerra con Hamas. Il volo 0387 LY partito da Tel Aviv ...