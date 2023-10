Shanghai | i migliori colpi del 9 ottobre

I colpi più belli della giornata del 9 ottobre del Masters 1000 di Shangai: Sonego, pur perdendo contro Jarry, si prende il primo ......Matteo Arnaldi non ha raggiunto il primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000 a. Wolff si riaccende, gioca un paio dei suoi colpiper arrivare al contro break. Lo ...

Sinner lotta e batte Baez in 3 set: è negli ottavi Sky Sport

Sinner trema a Shanghai con Baez, poi si rialza: il sogno finale continua Tuttosport

Daniel Evans of Great Britain falls into the net as he plays against Carlos Alcaraz of Spain during their match at the Shanghai Masters tennis tournament, Shanghai, China, 09 October 2023. (ANSA). (AN ...Matteo Arnaldi non è riuscito a replicare la prestazione messa a segno contro J.J. Wolf a Pechino e conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un evento Masters 1000.