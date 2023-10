Settore Giovanile Inter | risultati weekend | 3 +1 vittorie | un pari e un KO

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19, l’Under 17 Femminile, l’Under 16 e l’Under 15 e l’Under 15 Femminile. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 6ª giornata: Sampdoria–1–1 Marcatori: 63? Polli (S), 83? rig. Sarr (I). UNDER 17 FEMMINILE Campionato, Centro Schiaffino-1-2. Marcatori: Petrillo 57’, 77’. UNDER 16 Campionato, 3ª giornata-Hellas Verona 3-0 Marcatori: 67? Carrara, 74? D’Agostino, 80? Vukaj. UNDER 15 Campionato, 3ª giornata-Hellas Verona 2-1 Marcatori: 13? rig. Gjeci, 80? Calò. UNDER 15 FEMMINILE Torneo pre-season, semifinale: Napoli-1-1 (4-5 d.c.r) Marcatori: Vigetti 50’. Torneo pre-season, finale: ...