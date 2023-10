Serie B | il Lecco esonera Luciano Foschi | il tecnico della promozione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023)B, il, ultimo in classifica ha deciso direstoricadei lombardi Il, attualmente all’ultimo postoB ha deciso di cambiare la guida tecnicasquadrandostoricadel club lombardo. Di seguito il comunicato. «Calcio1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatorePrima Squadra il Mister. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato ...