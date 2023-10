Serie A | tutti i candidati al premio di miglior gol dell’anno

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La lista pubblicata dall’AIC sui 10aldigol della stagione 2022/23 diA. I dettagli Di seguito i 10resi noti dall’AIC per ilal golinA che verrà assegnato il prossimo 4 dicembre. 1) 30 agosto 2022 – NICOLÒ BARELLA – (Inter-Cremonese). 2) 20 agosto 2022 – DOMENICO BERARDI – (Sassuolo-Lecce). 3) 27 febbraio 2023 – CRISTIANO BIRAGHI – (Verona-Fiorentina). 4) 22 maggio 2023 – ANTONIO CANDREVA – (Roma-Salernitana). 5) 09 ottobre 2022 – MATTIA DESTRO – (Torino-Empoli). 6) 29 ottobre 2022 – NICOLÒ FAGIOLI – (Lecce-Juventus). 7) 06 maggio 2023 – THEO HERNANDEZ – (Milan-Lazio). 8) 04 giugno 2023 – TEUN KOOPMEINERS – (Atalanta-Monza). 9) 11 marzo 2023 – KHVICHA ...

