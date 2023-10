Serie A | lunedì 16 ottobre fissata una nuova assemblea

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023)16è stataladella LegaA, convocata in presenza presso la sede di via Rosellini a Milano16è stataladella LegaA, convocata in presenza presso la sede di via Rosellini a Milano. Ecco quale sarà l’ordine del giorno (con un focus particolare sui diritti tv). ORDINE DEL GIORNO – Verifica poteri. 2. Comunicazioni del Presidente. 3. Comunicazioni dell’AD. 4. Ripartizioni Diritti AV quota abbonamenti e biglietti per la stagione sportiva 2023/2024 ed eventuali successive (art. 8 del DPCM 1° marzo 2018): incremento figurativo per indisponibilità stadio. 5. Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati ...