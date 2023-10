Serie A 2023 2024 | ascolti Dazn ottava giornata | quasi 5 milioni e mezzo di spettatori | Napoli-Fiorentina la più vista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) I dati di ascolto dell’del campionato disu. Le dieci partite del week-end, più Zona Gol di domenica alle ore 15, hanno collezionato un totale di 5.487.625(5.682.294 furono quelli dello scorso anno all’). La partita piùè stata il posticipo domenicale trache ha fatto registrareun milione e duecentomila. Sfiora la soglia del milione il derby tra Juventus e Torino mentre Inter-Bologna fa registrare 838 mila persone. Ecco tutti i dati completi, partita per partita....

La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto registrare un'ulteriore frenata per il Napoli che rimane fermo a quota 14 punti in 8 giornate. Da quando si assegnano tre punti per vittoria, soltanto cinque ...Si è svolta anche a Brescia (Capitale della Cultura) la presentazione del libro di Federico Marchi , volto noto del giornalismo ligure, dal titolo: ...al corso arbitri e giunta inA dove ha ...

Napoli - Fiorentina (1-3) Serie A 2023 la Repubblica

La Promessa, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre: cosa accadrà nella serie TV MovieTele.it

In due giorni un fitto calendario di incontri con autori, illustratori, attori e doppiatori legati al mondo dei manga e delle serie tv. Circa 200 stand tra hobbisti e collezionisti, e spazi espositivi ...Le prime otto giornate di Serie A sono andate in archivio ed è tempo di bilanci e confronti per le società del massimo campionato nostrano che cominciano a fare i conti con i fantasmi del passato. Ne ...