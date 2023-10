Senza via d'uscita. Israele metterà Gaza a ferro e fuoco. È questione di ore

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Netanyahu: “Stiamo combattendo animali, ci comporteremo di conseguenza”. Biden lo allerta sugli enormi rischi di escalation, ma non lo persuade. Per Bertolotti (Ispi) e Rossi (generale) è un grande azzardo, forse inevitabile, che porterà a un bagno di sangue

... colto di sorpresa dall'assalto di Hamas che ha causato un massacro di civiliprecedenti. In risposta, Tel Aviv ha dato ilall'operazione " Spade di ferro ", con l'obiettivo di spazzare...Italia Quanti decreti leggeurgenze. Il governo ignora i diktat di Mattarella Vitalba ... Illibera di Palazzo Chigi è previsto nei prossimi giorni, al più tardi dopo il 16 ottobre. Di mezzo, ...

Senza via d'uscita. Israele metterà Gaza a ferro e fuoco. È questione ... L'HuffPost

Israele-Palestina: conflitto senza via d'uscita - Politica e società ... Arte

Netanyahu: “Stiamo combattendo animali, ci comporteremo di conseguenza”. Biden lo allerta sugli enormi rischi di escalation, ma non lo persuade.Sono continuati senza sosta gli scontri tra Israele ed Hamas nel terzo giorno ... Poco dopo un video in cui si vede una ragazza portata via a forza da un miliziano di Hamas su una motocicletta ha ...