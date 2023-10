... in particolare del, ha subito alcune limature e modifiche. "Il giorno dopo la bocciatura degli emendamenti al decreto che potevano essere utili per i Comuni - dice Gualtieri - ho......degli ex dipendenti Alitalia si sono dati appuntamento inGli studi legali che difendono i dipendenti del Gruppo Alitalia Sai e Cityliner in AS hannouna conferenza stampa in(...

Senato: convocato per domani conferenza capigruppo Il Tirreno Il Tirreno

Senato: convocato per domani conferenza capigruppo La Nuova ... La Nuova Sardegna

Solidarietà e vicinanza da decine di politici e gruppi parlamentari «Solidarietà alle comunità ebraiche italiane» il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha parlato di «odio ...La Fiorentina scenderà domani sera a Napoli per la sfida al Maradona contro la squadra di Garcia, poi ci sarà la sosta per le nazionali: i convocati tra i viola.