Senago | incendio a bordo strada domato dalla Polizia locale con gli estintori

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Unsterpaglie si è sviluppato questo pomeriggio ain via Fermi ed è stato prontamentein attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco. L’si è sviluppato intorno alle 16,30 in un’area incolta tra la via Fermi e la via Modigliani, in una zona residenziale a breve distanza dalle case: ...