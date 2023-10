Sempre più opere di Del Donno nei luoghi pubblici | a Teramo una scultura dell’artista sannita

Leggi su anteprima24

Sabato 14 ottobre 2023, presso lo spazio della rotonda stradale di via Giovanni XIII, nel quartiere di Colleatterrato Basso, a, si svolgerà l'inaugurazione dell'installazione di unain ferro, rappresentante una sfera, del maestro beneventano Antonio Del. La, che usufruirà di una suggestiva illuminazione scenografica, è stata donata dall'Archivio Antonio Delall'amministrazione comunale teramana, che ha scelto la collocazione attuale nell'ambito degli interventi volti alla riqualificazione del quartiere. Già nel 2017, a Pineto, in provincia di Pescara, nello spazio antistante il Palazzo Polifunzionale, era stata collocata una sfera, in memoria di una giovane ragazza del luogo che aveva perso la vita in un ...