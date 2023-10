Scontri in Siracusa-Acireale | 46 i denunciati | c’è anche un minore

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono 46 gli ultras, tra cui undalla Polizia adopo gliavvenuti fuori dallo stadio mercoledì scorso al termine della partita contro l’. Questo è quanto emerge da un’ intensa attività info-investigativa della Polizia di Stato che ha visto impegnati gli uomini della Digos e della Polizia scientifica subito dopo aver riparto l’ordine dopo ore di tafferugli. Tramite le telecamere di videosorveglianza cittadine è stato così possibile identificare 46 persone che sono state denunciate per “episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione, tali da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, per aver commesso atti di danneggiamento nonché violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con l’utilizzo ed il lancio di oggetti atti ad ...