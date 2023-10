Sconcerto in Formula 1 | il gesto fa spavento

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un Gran Premio di1 che passerà alla storia. Non solo per la vittoria del Mondiale di Verstappen, terza volta in carriera, ma per le condizioni terribili a cui i piloti sono stati sottoposti. Una gara al limite della sopravvivenza. Ecco: così può essere definito quanto accaduto ieri a Lusail, in Qatar. Tutti i piloti, o meglio, chi è riuscito a terminare la gara non ha potuto non tirare un sospiro di sollievo intravedendo la bandiera a scacchi. Condizioni estreme quelle con cui i ragazzi delle varie scuderie hanno dovuto fare i conti. Segno di un cambiamento climatico sempre piùso. A riuscire a spuntarla sul gradino più alto del podio, non può che essere stato il neo campione del mondo, già al suo terzo Campionato personale messo in bacheca in occasione della Sprint Race. Perché pare che neppure l’afa killer possa fermare il super Max ...