Sciopero dei trasporti oggi | servizio metro regolare a Roma | Napoli e Milano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 9 ottobre 2023), lunedì 9 ottobre, è in programma unodi 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale, proclamato dall'Usb. Questoera stato precedentemente rinviato il 29 settembre dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei, Matteo Salvini, che ne aveva ridotto la durata a sole 4 ore. Inoltre, sono previste manifestazioni in diverse città italiane, tra cui, Mestre, Venezia,, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Le richieste principali degli scioperanti includono salari e condizioni di lavoro dignitosi, il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e il salario minimo per legge a 10 ...