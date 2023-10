Sciopero dei trasporti oggi 9 ottobre | bus | metro e tram fermi

(Di lunedì 9 ottobre 2023), lunedì 92023,dei mezzi del trasporto pubblico locale – bus,in diverse città italiane per la protesta nazionale di 24 ore indetta dal sindacato Usb. Previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Per martedì 10 è invece previsto lodei taxi dell’Usb insieme ad altre sigle sulla questione delle licenze. Lo, si legge in una nota dell’Usb, rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora”. L’Ubs aggiunge che si tratta si una ...

(Teleborsa) - E' scattato questa mattina lo sciopero del trasporto pubblico locale - bus, tram, metro - che colpirà diverse grandi città italiane, in cui sono previste anche delle manifestazioni, come ...Il personale della Linea 1 della Metropolitana di Napoli non aderisce allo sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb. A renderlo noto è l'Anm, l'Azienda napoletana ...