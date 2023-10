Sci alpino | Goggia | “Obiettivo Coppa del mondo di SuperG”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Vorrei portare a casa ladi, cercando di trovare quella continuità che non ho mai avuto e che invece ho in discesa. Sento di non essere riuscita a esprimermi al meglio in passato e mi sono allenata molto in questa specialità nella trasferta in Argentina”. Queste le parole della campionessa olimpica 2018 della discesa libera Sofiain occasione del Media Day a Milano parlando dei suoi obiettivi per la prossima stagione. “La classifica generale? Per quella dovete chiedere a Federica Brignone, unica italiana che è riuscita a conquistare questo traguardo”, conclude la 30enne di Bergamo. SportFace.