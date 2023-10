Sci alpino | conto alla rovescia per la prima tappa transfrontaliera di Coppa del Mondo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ci siamo, manca ormai poco più di un mesedelladeldi sci, con Italia e Svizzera insieme con le località di Cervinia e Zermatt, in un’incredibile gara che partirà da una nazione e si concluderà nell’altra. La stagione dideldi scicomincerà proprio con la “Matterhorn Cervino Speed Opening 2023 sulla Gran Becca e l’evento è stato presentato oggi a Roma sulla Terrazza Caffarelli. “Mai nessuno,d’ora, aveva organizzato una gara di sciche parte da un paese e arriva in un altro. Ci siamo riusciti con questadel”, dicono il ...

L'appuntamento, per il secondo anno di fila, è all'Armani Silos di Milano. Fuori i 30 gradi di un ottobre bollente, dentro analisi, sogni e speranze di una squadra di(e non solo) che vuole confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno, perlopiù al femminile. Parte così la stagione 2024 degli sport invernali, una stagione di tante Coppe del ...di fondo,alpinismo, freeride, snowboard, ciaspole, snowpark, fat - bike: a ciascuno il suo sport preferito, con tante proposte anche per le famiglie con bambini. Una vacanza nel ...

Da Goggia a Pellegrino: gli azzurri degli sport invernali a battesimo da Armani La Gazzetta dello Sport

Sofia Goggia lancia la sfida: “Punto alla Coppa de Mondo di superG. Per la generale…” OA Sport

Dal 21 ottobre prossimo le nazionali in allenamento sulla Gran Becca. La pista fra Cervinia e Zermatt è stata disegnata dal campione olimpico di discesa Didier Défago ...Per la Coppa del mondo di sci e snowboard appuntamento con il Matterhorn Cervino Speed Opening 2023 per la prima gara di sci alpino ...