Scholz fallisce il test di metà mandato | batosta elettorale | cresce l' estrema destra

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La travagliata coalizione del cancelliere tedesco Olafha subito pesanti perdite nelle elezioni nei Land di Assia e Baviera, considerate uncruciale adel suo, mentre l'populista festeggia. Secondo le proiezioni di voto, tutti e tre i partiti della coalizione - l'SPD di centrosinistra di, i Verdi e il liberale FDP - hanno perso terreno nel Lander meridionale della Baviera, il più grande del paese, e in quello occidentale dell'Assia. In entrambi gli Stati, i partiti conservatori e populisti dihanno utilizzato la campagnaper colpire il governosulla politica migratoria ed energetica. E ha dato i suoi risultati. I conservatori della CSU ...

