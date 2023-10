“Schiacciato da un albero in autostrada” Morte choc per il medico | soccorsi inutili

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si chiamava Francesco Vincenzo Maniaci, ildi 43 anni, originario di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, morto in un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, all’altezza del chilometro 175. L’uomo era molto conosciuto perché era figlio del chirurgo ed ex primario di Sant’Agata di Militello. Anche lui erae lavorava presso il Centro-Legale INPS di Trapani. Francesco Vincenzo Maniaci stava andando a lavoro, a Trapani, quando unè improvvisamente crollato sulla carreggiata della strada A20, in direzione Palermo, schiacciando l’auto sulla quale stava viaggiando il. L’incidente stradale è accaduto all’alba di lunedì 9 ottobre, intorno alle sei, e la carreggiata dell’è ancora bloccata al ...