Scatta l’allarme | aeroporto chiuso | rischio attentato

Leggi su notizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Momenti di paura in un. Le autorità sono state costrette a chiudere l’intera struttura per possibile. In corso tutti controllo.la chiusura di unper paura di un. Secondo quanto riportato da Sky TG24, che cita l’agenzia tedesca Dpa, tutte le attività della struttura di Amburgo sono state chiuse per la minaccia di unad un aereo proveniente da Teheran.l’di Amburgo: ecco il motivo – Notizie.com – © AnsaPer il momento non si hanno notizie di pericoli imminenti, ma sono in corso tutti i controlli sia sui passeggeri che sui bagagli per verificare meglio quanto successo e il reale pericolo. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Notizie.com.