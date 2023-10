Scaroni | ‘Milan sempre in Champions | lo scudetto non è il primo obiettivo Sicuro che al derby di ritorno…’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 2023-10-09 23:05:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Paolofa il punto della situazione in casa Milan. Il presidente rossonero ha dichiarato a Sky: “Partite come quella di sabato sera a Genova mettono a repentaglio le mie coronarie, alla fine Giroud ha fatto una parata fantastica. Seconde me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto, così niente è impossibile”. OBIETTIVI – “Un grande club mondiale come il Milan deve essereinLeague, essere primi in classifica è un passo in questa direzione. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi piacerebbe moltissimo vincere lo, ma non è il nostronumero 1. La sconfitta per 5-1 contro l’Inter? Sono...