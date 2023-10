Sassuolo | Mulattieri premiato come miglior calciatore della scorsa Serie B

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Samuele, attaccante del, è statoilB L’attaccante delSamueleha ricevuto oggi nel salone d’onore del CONI, il premioB. «Un’onore per me essere qui e ricevere questo prestigioso premio: mi sto trovando bene in questo campionato, il livello si è alzato ed oggi bisogna essere capaci a fare bene anche la fase offensiva e difensiva», ha commentato il. Lastagione l’attaccante aveva contribuito alla vittoria del ...

: Consigli; Pedersen, Erlic (81' Tressoldi), Ferrari, Viña; Boloca, Racic (81' Obiang); ... Pegolo, Cragno, Missori, Volpato, Thorstvedt,, Ceide. All. Dionisi. ARBITRO: Sacchi di ...: Consigli; Pedersen, Erlic (dall'81' Tressoldi), Ferrari, Vina; Boloca, Racic (dall'81' ... A disposizione : Pegolo, Cragno, Missori, Volpato, Thorstvedt,, Ceide. Allenatore : ...

A Samuele Mulattieri il premio Scopigno e Pulici 2022/23 US Sassuolo Calcio

Sassuolo, Mulattieri: "Un onore ricevere il Manlio Scopigno-Felice Pulici. Mi trovo bene in A" TUTTO mercato WEB

Sassuolo, Samuele Mulattieri ha ricevuto un prestigioso premio. Vediamo nei dettagli. La promozione dello scorso anno con la maglia del Frosinone e’ valsa una gioia per Samuele Mulattieri.Il calciatore neroverde Samuele Mulattieri ha ricevuto il premio come miglior calciatore della Serie B 2022/23. Queste le sue parole: “Un’onore per me essere qui e ricevere questo prestigioso premio: ...