Sardegna | imprenditore precipita dalla finestra e muore | è mistero | indaga la polizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9 Ottobre, 2023 Si chiamava Mario Mulas e aveva 75 anni, l’trovato morto ieri mattina intorno alle 10, nel piazzale dell’azienda che gestiva in viale Elmas 145 insieme ai figli, alle porte di Cagliari. L’uomo sarebbe volato giùdel suo appartamento, dove viveva da solo, proprio sopra la sua attività commerciale. Un volo di circa sei metri che non gli ha lasciato scampo. Come sia accaduta la tragedia è ancora un. Anche perché gli investigatori della Squadra Mobile della, coordinativicecapo Veronica Medau, non si sbilanciano. Insomma, si dovrà capire se si possa parlare di un gesto volontario, di un fatto accidentale o addirittura di un’azione messa in atto da terze persone. Insomma un brutale omicidio. L’unica certezza – ...