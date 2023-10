“Sapori & Cultura” | a Zogno castagne protagoniste

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023). Atorna la rassegnale-gastronomica “”, promossa dal comune diAssessorato al Turismo. Si inizia domenica 8 ottobre 2023 e si terminerà domenica 19 novembre 2023. La rassegna prevede un fitto calendario di incontri: esposizione di prodotti tipici con caldarroste, escursioni guidate, abbinamento di vino e, raccolta in selva, piatti a tema, laboratori e attività per i più piccoli, showcooking. Protagonista indiscusso la castagna declinata in mille sfumature, profumi e. Numerosa la partecipazione agli eventi tradizionali riproposti durante le edizioni della rassegna: già sold out le date delle escursioni guidate gratuite con accompagnatore di media montagna lungo la “Via delle ...