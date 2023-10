San Lorenzo e Trionfale – Controlli movida 2 arresti e 7 denunce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nel fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una serie di servizi di controllo e prevenzione nelle zone maggiormente frequentate durante lanei quartieri San. Le attività hanno portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia di altre 7. Identificate complessivamente 287 persone e eseguite verifiche su 118 veicoli. I Carabinieri della Compagnia Romahanno arrestato un 26enne straniero che controllato è risultato destinatario di un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa in data 24.07.2023 dal Tribunale di Bolzano dovendo lo stesso espiare la pena di 2 anni e 4 mesi per reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione. In manette è finito anche un 33enne straniero che, durante un controllo, inveiva contro i militari, opponendo resistenza nelle fasi ...