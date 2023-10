Sampdoria | Ravaglia | “Ripartiamo insieme dal punto di Ascoli | con forza e…”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il portiere è al settimo cielo, prima il rinnovo con la Samp poi il rientro in campo con: "È una cosa a cui tenevo particolarmente e mi fa grande piacere"

Nicolavede il bicchiere mezzo pieno dopo il punto conquistato dllaad Ascoli. "È stata una tipica gara giocata da Serie B: abbiamo saputo incassare il colpo del gol a fine primo tempo che ...Arriva un punto da Ascoli nella peggior prestazione dell'anno. Finisce 1 - 1 e laspreca il gol vittoria con lo sciagurato De Luca al 44' della ripresa, ipnotizzato da ...anche per, ...

Intervenuto tramite i propri profili social, Nicola Ravaglia ha condiviso un messaggio successivamente al pareggio in Ascoli-Sampdoria. Il portiere dei blucerchiati è estremamente contento per il ...Tornato in campo da titolare nella gara di ieri al Del Duca, Nicola Ravaglia ha commentato ai media ufficiali blucerchiati il momento.