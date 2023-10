A quattro mesi dall'addio al calcio giocato, Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro nel mondo del pallone. Impegnato con diverse attività professionali a Milano, l'ex ...tra Radrizzani, proprietario della, e Ibrahimovic, ma il numero uno dei blucerchiati nega qualunque intreccio di mercato Andrea Radrizzani, proprietario della, ha ...

Sampdoria, incontro Radrizzani-Ibrahimovic: “Non è per la panchina…” ItaSportPress

Sampdoria, incontro tra Radrizzani e Ibrahimovic, ma Pirlo non è a rischio Calcio News 24

Andrea Radrizzani ha incontrato Zlatan Ibrahimovic: smentito coinvolgimento con la Sampdoria, ma non da escludere passaggio a Bogliasco per trovare Pirlo e usci ...Andrea Radrizzani, patron della Sampdoria, è stato avvistato ieri a pranzo in quel di Milano con Zlatan Ibrahimovic. Un incontro non di mercato ...