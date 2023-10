Salute mentale | chiedere aiuto non è una debolezza

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9 Ottobre, 2023 Brad Pitt, Selena Gomez, Jennifer Aniston e il principe Harry sono solo alcune delle celebrità che hanno dichiarato di aver intrapreso un percorso psicologico.In Italia, si inizia a parlarne più apertamente da non molto; Andrea Delogu, ad esempio, ha raccontato su X: “festeggio i dieci anni di analisi. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”. Non sono naturalmente mancati commenti al vetriolo al suo post, a conferma di come, in Italia, ci sia ancora molta disinformazione sull’analisi e gran parte dell’opinione pubblica pensi che lo psicologo serva a curare malattie mentali serie, patologie, nel caso contrario è solo una perdita di tempo e denaro. Anche il consumo annuo di antidepressivi, pari a 36,5 milioni di confezioni, vede la maggior parte delle ...