Per il 79% delle 40 Onp coinvolte nell', il disagio psicologico degli italiani negli ultimi anni è molto aumentato e nel 70% dei casi i loro servizi offerti per fronteggiare questa emergenza ...Secondo l'di Havas, non solo le big pharma ma, tutte le industries dovrebbero sentirsi parte attiva per affrontare, insieme, i pregiudizi sul tema dellamentale. Gli italiani si ...

Salute: l'indagine, 60% italiani convive con disturbi psicologici La Gazzetta del Mezzogiorno

Eurobarometro: salute mentale, problemi emotivi o psicosociali per ... Servizio Informazione Religiosa

Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Il 60,1% degli italiani convive da anni con uno o più disturbi della sfera psicologica. Ne soffrono di più le donne ...Un'indagine avviata dal primo ministro etiope Abiy Ahmed ha rovinato i rapporti con Ghebreyesus – anche lui etiope – senza concludere nulla ...