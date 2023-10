Salute | l' indagine | 60% italiani convive con disturbi psicologici

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Il 60,1% deglida anni con uno o piùdella sfera psicologica. Ne soffrono di più le donne (65%) e i giovani della Generazione Z (75%, con punte addirittura dell'81% nel caso delle donne). È la drammatica fotografia del nostro Paese scattata dall'Inc Non Profit Lab (il laboratorio di Inc – Pr Agency Content First dedicato al terzo settore), con la ricerca "L'era del Disagio”, realizzata, in collaborazione con AstraRicerche, tra glie le organizzazioni non profit con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità-Esg e presentata questa mattina nella sede Rai di viale Mazzini a Roma. I sei problemi più ricorrenti di cui dicono di aver sofferto i nostri connazionali - emerge dalla ricerca - sono idel sonno (32%), ...