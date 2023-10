...Lettera d'intenti (Loi) per avviare attività congiunte di ricerca e sviluppo riguardanti ladelle persone e delle comunità nei territori in cuiopera e più in generale tematiche di...e Dompe' insieme per attivita' di ricerca nell'ambito della. L'amministratore delegato di, Claudio Descalzi, e il presidente esecutivo di Dompe' farmaceutici, Sergio Dompe', hanno siglato, infatti, oggi una Lettera d'Intenti (LOI) per avviare ...

Salute, Eni e Dompé insieme per attività di ricerca Agenzia ANSA

Il cardiologo Rocco Antonio Montone premiato dalla Fondazione Eni ... Policlinico Gemelli

Eni e Dompé farmaceutici hanno siglato una Lettera d'intenti per avviare attività congiunte di ricerca e sviluppo in tematiche di salute globale. Obiettivo: accelerare l'individuazione di nuovi farmac ...L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente esecutivo di Dompé farmaceutici, Sergio Dompé, hanno siglato oggi una Lettera d'intenti (Loi) per avviare attività congiunte di rice ...